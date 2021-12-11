«Омикрон» оказался смертельно опасен для онкобольных

Коронавирус крайне опасен для людей, больных онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал онколог Александр Серяков. Специалист уточнил, что в COVID-19 в сочетании с раком в 18% случаев приводит к летальному исходу. Сообщает радио Sputnik.

При таком сочетании — 18% летальных исходов у онкологических больных с COVID-19, и ещё 60% оказывались в реанимации. Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции лёгких. То есть проблема существует, — заявил Серяков.

Наибольшую опасность представляет новый штамм коронавируса «омикрон» из-за высокой скорости распространения, уточнил онколог. Ещё одной проблемой, по мнению эксперта, может стать то, что из-за новой вспышки люди с онкологией начнут пропускать плановые визиты в поликлинику.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам вирусолога, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней.