«Омикрон» назвали способом обновить иммунитет к коронавирусу

Распространение штамма «омикрон» коронавируса ведёт к обновлению коллективного иммунитета в стране, который сформировался при первых вариантах вируса. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова приводит ТАСС.

При сегодняшнем распространении вируса с клиническими проявлениями болеют только около 10% <...>. Идет ускоренное распространение новой конструкции вируса. Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета. Он уже немножко устарел, потому что вирус изменился, а это идет обновление коллективного иммунитета, — сказал Жемчугов.

При распространении «омикрона» в стране количество госпитализаций стало снижаться. Тем не менее, врач рекомендует всем гражданам из группы риска — возрастным, с тяжелыми болезнями, а также тем, кто переболел или был вакцинирован больше года назад — быть осторожными и пройти ревакцинацию.

Ранее вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев заявил, что оснований для введения новых ограничительных мер на фоне возможного подъёма заболеваемости коронавирусом нет. Эксперт отметил, что ограничения также не предусмотрены для школ и детских садов, в том числе на проведение выпускных мероприятий. Несмотря на это, он посоветовал тем, кто находится в группе риска, соблюдать меры личной безопасности.