16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

«Огромное количество проблем»: врач рассказала о влиянии COVID-19 на кожу

17:21, 07 апреля 2021
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

У переболевших коронавирусом пациентов могут обостриться или начаться кожные заболевания, предупредила врач-косметолог, дерматолог, пластический хирург Мадина Байрамукова.

По её словам, специалисты наблюдают «огромное количество проблем» у перенёсших COVID-19. При этом это не всегда зависит от интенсивности болезни.

У женщин зачастую возникают проблемы, которых у них не было никогда. Это высыпания, проявления сосудистого рисунка, точечные кровоизлияния на коже, плохое качество ногтей, тусклый цвет лица, акне, розацеа, купероз. Выпадение волос — вообще на первом месте, — рассказала косметолог.

Она отметила, что проявления отличаются разнообразием, однако коронавирус не провоцирует какие-либо кожные заболевания, но он способен усугубить их или они могут проявиться впервые при наличии латентных болезнях аутоиммунного спектра.

Байрамукова уточнила, что чаще всего врачи фиксируют изменения после COVID-19 в местах, где нагрузка на кожу максимальная — в зоне локтевого сгиба, на лице и в подмышечных впадинах, передаёт «Радио 1».

Как писал NEWS.ru, ранее главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов сообщил, что пандемия коронавируса в той или иной мере затронула всех людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У тех, кто переболел, как и у тех, кому посчастливилось не заразиться, велик риск проявления недугов. Просто проявления эти различны.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео