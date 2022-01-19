«Ограничение контакта»: вирусолог рассказал, как защитить детей от COVID-19
Вирусолог Волчков: для защиты детей от COVID-19 стоит ограничить их социальные контакты
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:18, 19 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Наиболее эффективные методы защиты от коронавируса — это вакцинация и ограничение социальных контактов, так как маленьким детям прививка противопоказана, остаётся лишь самоизоляция, заявил вирусолог Павел Волчков. По его словам, родителям стоит воздержаться от походов с детьми на массовые мероприятия, пишет «Москва 24».
Для защиты от коронавируса существует всего два инструмента — вакцины и карантин в виде различных форм локдауна, ограничения социальной активности. Если детям пока вакцинация недоступна, остаётся лишь ограничение контакта, — пояснил Волчков.
Он подчеркнул, что в разгар пандемии одним из ключевых факторов в вопросе, куда можно идти, а куда нельзя, является наличие информации о безопасности места. При этом вирусолог порекомендовал периодически гулять с детьми, например, в парке. Свою позицию Волчков аргументировал тем, что в таких местах крайне низкий шанс заразиться коронавирусом. К тому же, продолжил он, в парке дети смогут выплеснуть всю накопившуюся в них энергию.
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