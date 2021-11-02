Офтальмолог развеяла популярные мифы о восстановлении зрения

Черника и морковь не восстановят зрение, а гимнастика для глаз не исправит близорукость. Очки с перфорацией — бесполезный гаджет, заверила офтальмолог, кандидат медицинских наук Татьяна Шилова в интервью Sobesednik.ru.

Даже если есть чернику сотнями килограммов, она не восстановит зрение. Конечно, она может быть частью сбалансированной диеты, в ней есть фитонциды и ферменты, которые помогают сохранить состояние пигментного эпителия сетчатки, — подчеркнула Шилова.

Она уточнила, что упражнения для глаз не помогут исправить близорукость, дальнозоркость или другие офтальмологические отклонения. Однако они могут быть полезны людям, которые долго сидят за компьютером.

Носить коррекционные очки, вопреки распространённому мифу, необходимо даже при небольшой степени дальнозоркости и близорукости, заверила офтальмолог. А вот очки с перфорацией никому, кроме людей с помутнением роговицы, пользы не принесут, убеждена она.

Это ненужный гаджет. Здесь есть эффект камеры-обскуры, за счёт уменьшения светопотока увеличивается глубина фокуса: человек надевает очки и видит в этот момент лучше, но когда снимает эти очки, он видит так же, — заключила Шилова.

Ранее офтальмолог Ирина Фёдорова заявила, что воспаление, вызванное коронавирусной инфекцией, может стать причиной ухудшения зрения, язвы роговицы или бельма на глазу. Она допустила развитие полной слепоты, отметив, что о таких случаях ещё не слышала.