Офтальмолог рассказала об опасности коронавируса для зрения

Воспаление, вызванное коронавирусной инфекцией, может стать причиной ухудшения зрения, язвой роговицы или бельма на глазу. Об этом рассказала офтальмолог Ирина Фёдорова в комментарии для «Радио 1».

Может, да... Во всяком случае его находили в слёзной жидкости. Как воспалительная реакция, — подтвердила Фёдорова.

Если вовремя не купировать воспалительный процесс, он может привести к снижению зрения, язве роговицы или появлению бельма на глазу. Офтальмолог предположила возможность развития полной слепоты, однако добавила, что о таких случаях пока ещё не слышала.

Конечно, если ничего не лечить и ничего не делать, то можно довести, наверное, и до слепоты. Но вряд ли, наверное, кто-либо до этого доводит, — резюмировала она.

Ранее немецкие учёные выяснили, что коронавирус проникает в глаза и инфицирует фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки. Кроме того, инфекция увеличивает экспрессию нескольких генов, связанных с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов. Учёные считают такое воспаление следствием иммунного ответа организма на COVID.