Офтальмолог рассказала о серьёзных последствиях коронавируса для глаз

https://static.news.ru/photo/2fed7c02-6873-11eb-95c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У людей, заболевших коронавирусной инфекцией, в первую очередь страдает эндотелий сосудов и свёртывающая система крови. Врач-офтальмолог Татьяна Хейло рассказала, что у перенёсших инфекцию часто возникают заболевания сетчатки и зрительного нерва.

Как правило, пациенты обращаются к офтальмологу уже после выздоровления от COVID-19. Основные жалобы: быстрая зрительная и общая утомляемость, периодическое ухудшение зрения (зарубежные авторы описывают случаи резкого падения зрения), нарушение сна, головные боли, в том числе в области глаз, — отметила Хейло.

По её словам, в редких случаях у людей происходит воспаление глаза.

Медик подчеркнула, что основным симптомом является астения — болезненное состояние, которое проявляется повышенной утомляемостью. Множество изменений происходит в капиллярной сети и в головном мозге. Офтальмолог отметила, что нарушается свёртываемость крови внутри сосудов, а капилляры закрываются и слипаются, ткани страдают от гипоксии.

У людей, перенёсших коронавирус, капилляры и сосуды глаз принимают форму спирали, приобретают патологическую извилистость: мельчайшие сосуды — артериалы и венулы закручиваются, как жгут вокруг гвоздя или как волосы после химической завивки, — подчеркнула офтальмолог.

Она пояснила, что раньше медики наблюдали такое при запущенных стадиях гипертонии. Для лечения проблем с глазами после коронавируса врачи используют систему, разработанную для лечения дегенерации сетчатки глаза, сообщает MK.RU.

Как писал NEWS.ru, Агентство США по международному развитию (USAID) предрекло появление новых штаммов коронавируса в Южной Африке. Этот регион может породить новые мутации, если системе здравоохранения не будет оказана должная помощь, говорится в служебных записках организации.