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Офтальмолог рассказала, как коронавирус отражается на зрении

01:04, 26 февраля 2021
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Коронавирус может вызывать нарушения зрения и провоцировать конъюнктивит, воспаления и тромбозы сосудов глаз. Также речь идёт об изменениях на сетчатке, поясняет заведующая отделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди.

По словам учёной, коронавирус может поражать глазные сосуды и вызывать микрососудистые повреждения сетчатки. Проявляется это в качестве воспаления по типу васкулита и состояния гиперкоагуляции.

Воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле, изменениями на сетчатке. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения, иногда — изменением поля зрения,приводят слова эксперта «Известия».

Другие специалисты также подтверждают опасность коронавируса для зрения. Аргументы строятся на международных исследованиям. Вирус нашли в части образцов сетчатки умерших людей. Также учёные считают, что вирус может распространяться через аэрозоли и слёзы. Авторы исследований настаивают на дополнительном изучении глазных болезней, вызванных коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Нью-Йорке выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Обнаруженные мутации могут снизить эффективность вакцин.

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