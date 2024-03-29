Офтальмолог рассказал о супербыстром возвращении зрения россиянке Подмосковные врачи провели супербыструю операцию и спасли пенсионерку от слепоты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Врачи Воскресенской больницы в Подмосковье провели уникальную операцию 76-летней пациентке с глаукомой, за полчаса они спасли ее от инвалидности, рассказал в беседе с NEWS.ru заведующий офтальмологическим отделением медицинского учреждения Ильдар Камалов. По его словам, на данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Камалов пояснил, что пациентка поступила с жалобами на ухудшение зрения за последние три года. Врачи диагностировали у нее оперированную ранее глаукому, смещение хрусталика и колобому — редкий дефект, при котором в тканях радужки отсутствует ее часть, добавил завотделением.

Мы удалили смещенный хрусталик и имплантировали интраокулярную — искусственную линзу. Для предотвращения дальнейших смещений хрусталика мы ввели специальное внутрикапсульное кольцо, зафиксировали линзу по радужной оболочке и провели пластику колобомы, — отметил Камалов.

Как подчеркнул врач, уникальность операции заключалось в том, что реконструкция производилась не поэтапно, а за одно оперативное вмешательство и заняла не больше получаса. Подмосковным специалистам удалось предотвратить слепоту и существенно улучшить зрение пациентки. Камалов уточнил, что послеоперационная реабилитация пенсионерке не требуется.

Ранее заведующий отделением детской хирургии Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Владимир Трунов заявил, что врачи учреждения прооперировали 11-летнюю пациентку с двумя матками, в одной из которых наблюдался выраженный воспалительный процесс. По его словам, девочка поступила в медцентр в тяжелом состоянии с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота, которые беспокоили ее в течение трех месяцев.

Трунов уточняет, что удвоение матки — это врожденная патология. Ранее пациентка и ее родители о ней не знали. Девочку уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо.