Офтальмолог призвала отказаться от контактных линз на период пандемии

Использование контактных линз может увеличить риск заболевания коронавирусом, потому что люди вынуждены часто соприкасаться с поверхностью глаз, пояснила офтальмолог Татьяна Шилова. По её словам, на период пандемии людям с плохим зрением стоит сменить линзы на очки, пишет Lenta.ru.

Международное офтальмологическое сообщество рекомендовало исключить использование контактных линз. В период пандемии стоит использовать либо очки, которые будут тщательно обработаны, либо сделать лазерную коррекцию зрения, — предупредила Шилова.

Она напомнила, что рекомендации не прикасаться к глазам из-за риска заразиться коронавирусом через слизистую оболочку появились ещё в самом начале пандемии коронавируса.

Ранее Шилова заявила, что «омикрон»-штамм коронавируса имеет больше шансов попасть в организм человека, у которого слизистая оболочка глаза повреждена каким-либо деструктивным процессом. По её словам, особую группу риска составляют пациенты с синдромом сухого глаза, конъюнктивитом или кератитом.