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Офтальмолог предупредила об опасности контактных линз

15:27, 06 декабря 2020
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Неправильное ношение контактных линз может привести к развитию инфекции и потере зрения. Более того, небрежность в этом вопросе грозит и вовсе потерей глаза, предупредила заведующая филиалом № 1 клинической больницы имени С.П. Боткина офтальмолог Гульжиян Аржиматова.

Она напомнила, что в линзах нельзя спать. Кроме того, их обязательно нужно обрабатывать в энзимных растворах, которые разрушают колонии микробов.

Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки. Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть. Это заканчивается угрозой потери глаза, — рассказала Аржиматова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При таком исходе может потребоваться сложная операция по пересадке роговицы с длительным наблюдением у специалиста, пояснила она.

Врач отметила, что в последнее время количество операций по пересадке роговицы увеличилось, при этом 70% прооперированных — люди, носящие линзы.

При проблемах, связанных с ношением линз, Аржиматова рекомендовала незамедлительно обращаться в отделение неотложной помощи.

Ранее, как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков рассказал об ограничениях при ношении цветных контактных линз и дал советы, какие лучше выбрать.

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