Офтальмолог назвала опасность нарощенных ресниц

Врач-офтальмолог, эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова заявила, что постоянное использование нарощенных ресниц может вызвать синдром сухого глаза и трихиаз (рост ресниц в сторону глазного яблока). Она добавила, что клей, который используется в этой косметической процедуре, токсичен. По её словам, при длительном использовании этого косметического элемента может возникнуть атрофия слёзных желез, сообщает URA.RU.
В хронической форме получаем стойкую атрофию этих желез. У девушек с нарощенными ресницами синдром сухого глаза всегда присутствует, — отметила Шилова.
Эксперт подчеркнула, что потенциально возникающий трихиаз может вызвать «целый букет проблем».
Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее заявил, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Из-за стресса, пояснил эксперт, у людей начинает повышаться артериальное давление, которое приводит к более тяжёлым последствиям. Высокое давление также может стать причиной ухудшения памяти, снижения мыслительной функции, а также ухудшения зрения, добавил кардиолог.