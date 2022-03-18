Офтальмолог назвала опасность нарощенных ресниц

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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в худшую сторону не изменилось, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. Там отметили, что политик продолжает лечение и реабилитацию.

Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, всё идет по плану, — сказал руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что...