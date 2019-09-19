Семейная жизнь в однокомнатной квартире может привести к нервным расстройствам и набору лишнего веса. Проживание пары в тесноте может стать опасным испытанием.
Проведённое исследование показало, что в таких условиях возникает острая нехватка личного пространства и ощущение безысходности, способствующее развитию апатии и депрессии.
Кроме того, установлено также негативное влияние проживания в тесноте для детей. Отмечается, что отсутствие возможности уединиться приводит к беспокойству и неуверенности в себе. В итоге дети не могут выстроить нормальные отношения со сверстниками, а также плохо учатся в школе.
Оказалось также, что психологические проблемы — не единственная опасность проживания в однокомнатной квартире. Так, отсутствие сквозной вентиляции в таких помещениях плохо действует на иммунитет. В результате инфекции передаются от одного жильца другому в 95% случаев.
Дети, выросшие в «однушках», болеют чаще и имеют более слабое здоровье во взрослом возрасте, — пишет портал «МедикФорум».
Ранее News.ru писал о том, что специалисты рассказали о растениях, которые помогают людям снизить уровень стресса. Лучшим природным успокоительным названа мята перечная. По мнению экспертов, её можно употреблять в пищу и использовать в качестве ароматизатора.