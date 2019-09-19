https://static.news.ru/photo/b09e110e-db43-11e9-b47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семейная жизнь в однокомнатной квартире может привести к нервным расстройствам и набору лишнего веса. Проживание пары в тесноте может стать опасным испытанием.

Проведённое исследование показало, что в таких условиях возникает острая нехватка личного пространства и ощущение безысходности, способствующее развитию апатии и депрессии.

Кроме того, установлено также негативное влияние проживания в тесноте для детей. Отмечается, что отсутствие возможности уединиться приводит к беспокойству и неуверенности в себе. В итоге дети не могут выстроить нормальные отношения со сверстниками, а также плохо учатся в школе.

Оказалось также, что психологические проблемы — не единственная опасность проживания в однокомнатной квартире. Так, отсутствие сквозной вентиляции в таких помещениях плохо действует на иммунитет. В результате инфекции передаются от одного жильца другому в 95% случаев.

Дети, выросшие в «однушках», болеют чаще и имеют более слабое здоровье во взрослом возрасте, — пишет портал «МедикФорум».

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