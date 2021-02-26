Очнулся — гипс: юристы рассказали, как оформить временную инвалидность

Получить перелом, вывих или другую травму весьма легко. Один неверный шаг, и жизнь ещё долго не будет прежней. При этом немногие знают — травмированный гражданин помимо больничного имеет право на получение инвалидности. Он может рассчитывать на дополнительные деньги, пользоваться услугами бесплатной сиделки и парковаться в специально отведённых местах. Эксперты рассказали NEWS.ru, как оформить временную инвалидность и кому её дают.
В России существует понятие временной или срочной инвалидности. Люди с переломами ног и рук имеют такие же права, как и те, кто признан инвалидом пожизненно — получать материальное пособие и сиделку, парковаться в специальных местах, брать путёвки в санатории. Для этого нужно, чтобы «особый» статус признала медико-социальная экспертная комиссия. Как сообщил в беседе с NEWS.ru член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, примерно через месяц после получения травмы имеет смысл подавать документы в эту структуру.
По закону максимальный срок нахождения на больничном — 12 месяцев. На такой же период можно получить статус инвалида. Если повезёт, то выплаты по инвалидности и нетрудоспособности можно совместить. А деньги больному человеку лишними не бывают. Согласно № 255-ФЗ, лицу, признанному инвалидом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. Исключение — больные туберкулёзом.
Если у человека простой перелом, который срастается за месяц, конечно, речь об инвалидности вести странно. Но бывает всякое, например, сложная травма кости со смещением и раздроблением. Требуется длительное лечение. Тогда необходимо решать вопрос об инвалидизации. Об этом многие не знают. Когда болезнь проходит, инвалидность снимается.
Инвалидность — медицинский и юридический статус, который присваивается людям с различными физическими, психическими и умственными нарушениями. Она бывает срочная и бессрочная. Первую необходимо подтверждать один-два раза в год, вторая даётся пожизненно. В зависимости от тяжести состояния, инвалиды подразделяются на три группы. Первые, самые тяжёлые, получают ежемесячно более пяти тысяч рублей. Третьи — более трёх тысяч рублей.
Дадут человеку временную инвалидность или нет, зависит от нескольких факторов, сообщил NEWS.ru медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. Это род занятий, социальные условия и состав семьи. Комиссия рассматривает каждый случай индивидуально.
Если человек является танцором в Большом театре и ломает ногу, скорее всего, ему дадут инвалидность. Если он стоит за станком — тоже. Программисту, работающему из дома, напротив, на это рассчитывать не стоит. Ему сломанная нога выполнять профессиональные обязанности не помешает.
Повышаются шансы на получение срочной инвалидности у человека, который «живёт один, на пятом этаже хрущёвки без лифта», сообщает Айвазян. Семьянину, проживающему в большом доме, напротив, получить этот статус гораздо сложнее. Ведь ему есть кому помогать, сиделка и специальная помощь не требуется.
Чтобы оформить временную инвалидность, необходимо обратиться к участковому терапевту. Он подготовит все документы и отправит их в медико-социальную экспертную комиссию. Там дело рассмотрят и дадут профессиональное заключение. В теории это выглядит просто, но на практике бывают проволочки, отмечает Алексей Старченко.
По его словам, в последние месяцы увеличилось количество жалоб пациентов на задержку в получении инвалидности с указанием срока переосвидетельствования. Лечащие врачи медлят с оформлением документов, требующихся для медико-социальной экспертизы, а пациенты ждут месяцами. Эксперт связал это с экономическим кризисом — у государства нет денег.
При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил NEWS.ru, что сейчас трудностей с получением как срочной, так и бессрочной инвалидности у российских граждан «практически нет», деньги на это в бюджете предусмотрены. Если врачи затягивают с оформлением инвалидности, то эксперт советует писать жалобу в Росздравнадзор или в прокуратуру. Контролирующие органы обязательно проверят организацию и найдут виновного.