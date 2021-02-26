Очнулся — гипс: юристы рассказали, как оформить временную инвалидность

Получить перелом, вывих или другую травму весьма легко. Один неверный шаг, и жизнь ещё долго не будет прежней. При этом немногие знают — травмированный гражданин помимо больничного имеет право на получение инвалидности. Он может рассчитывать на дополнительные деньги, пользоваться услугами бесплатной сиделки и парковаться в специально отведённых местах. Эксперты рассказали NEWS.ru, как оформить временную инвалидность и кому её дают.

В России существует понятие временной или срочной инвалидности. Люди с переломами ног и рук имеют такие же права, как и те, кто признан инвалидом пожизненно — получать материальное пособие и сиделку, парковаться в специальных местах, брать путёвки в санатории. Для этого нужно, чтобы «особый» статус признала медико-социальная экспертная комиссия. Как сообщил в беседе с NEWS.ru член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, примерно через месяц после получения травмы имеет смысл подавать документы в эту структуру.

По закону максимальный срок нахождения на больничном — 12 месяцев. На такой же период можно получить статус инвалида. Если повезёт, то выплаты по инвалидности и нетрудоспособности можно совместить. А деньги больному человеку лишними не бывают. Согласно № 255-ФЗ, лицу, признанному инвалидом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. Исключение — больные туберкулёзом.

Если у человека простой перелом, который срастается за месяц, конечно, речь об инвалидности вести странно. Но бывает всякое, например, сложная травма кости со смещением и раздроблением. Требуется длительное лечение. Тогда необходимо решать вопрос об инвалидизации. Об этом многие не знают. Когда болезнь проходит, инвалидность снимается. Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Инвалидность — медицинский и юридический статус, который присваивается людям с различными физическими, психическими и умственными нарушениями. Она бывает срочная и бессрочная. Первую необходимо подтверждать один-два раза в год, вторая даётся пожизненно. В зависимости от тяжести состояния, инвалиды подразделяются на три группы. Первые, самые тяжёлые, получают ежемесячно более пяти тысяч рублей. Третьи — более трёх тысяч рублей.

Дадут человеку временную инвалидность или нет, зависит от нескольких факторов, сообщил NEWS.ru медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. Это род занятий, социальные условия и состав семьи. Комиссия рассматривает каждый случай индивидуально.

Если человек является танцором в Большом театре и ломает ногу, скорее всего, ему дадут инвалидность. Если он стоит за станком — тоже. Программисту, работающему из дома, напротив, на это рассчитывать не стоит. Ему сломанная нога выполнять профессиональные обязанности не помешает. Дмитрий Айвазян медицинский адвокат медицинский адвокат

Повышаются шансы на получение срочной инвалидности у человека, который «живёт один, на пятом этаже хрущёвки без лифта», сообщает Айвазян. Семьянину, проживающему в большом доме, напротив, получить этот статус гораздо сложнее. Ведь ему есть кому помогать, сиделка и специальная помощь не требуется.

Чтобы оформить временную инвалидность, необходимо обратиться к участковому терапевту. Он подготовит все документы и отправит их в медико-социальную экспертную комиссию. Там дело рассмотрят и дадут профессиональное заключение. В теории это выглядит просто, но на практике бывают проволочки, отмечает Алексей Старченко.

По его словам, в последние месяцы увеличилось количество жалоб пациентов на задержку в получении инвалидности с указанием срока переосвидетельствования. Лечащие врачи медлят с оформлением документов, требующихся для медико-социальной экспертизы, а пациенты ждут месяцами. Эксперт связал это с экономическим кризисом — у государства нет денег.

При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил NEWS.ru, что сейчас трудностей с получением как срочной, так и бессрочной инвалидности у российских граждан «практически нет», деньги на это в бюджете предусмотрены. Если врачи затягивают с оформлением инвалидности, то эксперт советует писать жалобу в Росздравнадзор или в прокуратуру. Контролирующие органы обязательно проверят организацию и найдут виновного.