Очередной житель Подмосковья умер от коронавируса

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Московские лаборатории ежедневно проводят 18 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. По словам мэра Сергея Собянина, городские власти надеются тестировать втрое больше пациентов после модернизации оборудования.

Первую нагрузку на себя приняли лаборатории Роспотребнадзора, они делали ежедневно около 3 тысяч тестов. Конечно, это очень мало для Москвы, поэтому мы включили в работу городские, федеральные и частные лаборатории....