Очередной житель Подмосковья умер от коронавируса

Число погибших от коронавируса в Московской области выросло до 14 человек — очередной пациент умер 11 апреля, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации.
По информации властей, за минувшие сутки число заражённых в Подмосковье выросло на 152 человека и превысило тысячу. Выздоровели 75 жителей региона.
Как писал NEWS.ru, в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 13,5 тысячи пациентов. Число заражённых выросло на 1,6 тысячи за минувшие сутки. Погибли 106 россиян.
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