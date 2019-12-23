https://static.news.ru/photo/729c8416-2630-11ea-8e8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарегистрированные за последний месяц очаги кори в Якутии, Тюменской области и Ставропольском крае удалось локализовать. За два года более 80% очагов коревой инфекции не получали дальнейшего распространения, благодаря высокому уровню иммунизации населения. Однако в последние годы Роспотребнадзор отмечает увеличение завоза этой инфекции из неблагополучных стран.

Зарегистрированные в последний месяц очаги кори в Республике Саха (Якутия), Тюменской области, Ставропольском крае в настоящее время локализованы, продолжается работа по подчищающей иммунизации населения, — сообщили в Роспотребнадзоре.

За 10 месяцев текущего года на территории 38 субъектов РФ было «импортировано» 213 случаев кори из 39 стран. В ведомстве подчёркивают, что несмотря на небольшой рост заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по кори в России относительно стабильная, и этот показатель в десятки раз ниже, чем в странах ЕС.

В ходе прививочной кампании этого года были привиты 165 тыс. детей, 742 тыс. взрослых граждан РФ и более 181 тыс. мигрантов.

Как писал NEWS.ru, семилетний ребёнок, не привитый от кори, заразил этим заболеванием шестерых человек в Ставропольском крае. Инцидент произошёл в Невинномысске. Прививка ребёнку не была сделана из-за отказа родителей. Вспышка заболевания привела к обострению эпидемиологической обстановки по кори в городе. В Роспотребнадзоре отметили, что вакцинация является единственной мерой защиты от кори. Прививки от этого заболевания необходимо делать как детям, так и взрослым.