Обязательную вакцинацию ряда категорий граждан ввели в Челябинской области

Власти Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий. Предписание начнёт действовать с 11 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. Служба оценивает эпидситуацию в регионе как неблагополучную.

Постановляю обеспечить с 11 октября 2021 года проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, выполняющим работы или оказывающим услуги населению в организациях образования всех форм собственности, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в сфере обслуживания населения: торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, соцзащиты населения, ЖКХ, — говорится в документе.

Вакцинацию также необходимо пройти работникам сфер обслуживания, культуры, спорта, развлечений и госслужащим. Постановление не распространяется на лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Отмечается, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе оценивается как неблагополучная. В частности, в сентябре отмечен рост заболеваемости на 30,8% по сравнению с августом.

Ранее обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Саратовской, Новгородской, Вологодской, Воронежской и Свердловской областях, а также на Ямале. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает данную меру единственной альтернативой локдауну. Одновременно в ряде регионов создают зоны, свободные от коронавируса (COVID-free), куда будут допущены привитые или переболевшие в течение последних шести месяцев граждане.