Обязательную вакцинацию для пожилых ввели в Тамбовской области

Обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет и волонтёров введена в Тамбовской области. Эти категории населения должны быть полностью привиты до 1 февраля 2022 года, сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции следующим категориям, подлежащим обязательной вакцинации: гражданам в возрасте 60 лет и старше; лицам, осуществляющим волонтёрскую деятельность, — говорится в постановлении.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых ввели в Кировской области. Прививки должны сделать граждане в возрасте 60 лет и старше, проживающие в организациях соцобслуживания, а также страдающие хроническими заболеваниями. Помимо пожилых людей, обязательной вакцинации подлежат работники ветеринарных, фармацевтических, гостиничных, страховых, охранных, клининговых, ритуальных услуг, а также курьеры, сотрудники типографий, техобслуживания и ремонта автотранспортных средств.

До этого вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет стала обязательной в Хабаровском крае, Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Кемеровской области и Краснодарском крае.