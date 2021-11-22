Обязательную вакцинацию для пожилых ввели в Ростовской области

Обязательную вакцинацию для лиц 60 лет и старше и лиц с хроническими заболеваниями ввели в Ростовской области. Этим социальным группам необходимо будет привиться первым компонентом вакцины до 20 декабря 2021 года, вторым — до 20 января 2022 года. Об этом говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в регионе привито чуть более 50% людей в возрасте 60 лет и старше, хотя заболеваемость в этой группе превышает средний показатель по области в 1,7 раза и достигла максимальной отметки.

Постановляю <...> пункт 1 [постановления об обязательной иммунизации против коронавируса отдельных групп граждан] дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, — говорится в документе.

Иммунизацию этой группы лиц предлагается проводить в приоритетном порядке, сформировав на каждом участке списки подлежащих вакцинации.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 для россиян старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне. По его словам, этот шаг будет оправдан, поскольку они входят в группу риска тяжёлого течения заболевания. Больные же хроническими заболеваниями часто имеют лечащего врача, который может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения.