Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Челябинской области

Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет с 1 декабря 2021 года. Как сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора, вакцинация первым компонентом должна быть обеспечена до 20 декабря 2021 года, вторым компонентом – до 10 января 2022 года.

Отмечается, что темп прироста заболеваемости за последнюю неделю в области вырос на 6,5%. Среди лиц в возрасте 18-29 лет этот показатель составил 15%, среди лиц в возрасте 60 лет и старше – 16%. В связи с этим необходимо организовать вакцинацию и провести разъяснительную работу среди населения.

Рекомендовать обеспечить не менее 80% охват прививками групп риска с учётом медицинских противопоказаний, - отмечается в постановлении.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан от 60 лет и старше ввели в Приморье. Первый компонент вакцины пожилые жители должны будут получить до 25 декабря 2021 года, второй — до 25 января 2021 года. Тот, кто не привьётся, будет отстранён от работы или переведён на дистанционный режим. Отмечается, что среди возрастной группы от 60 лет и старше фиксируются самые высокие показатели заболеваемости (23,5%) и наибольшие показатели смертности (74%).