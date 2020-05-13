Объяснён самый распространенный симптом COVID-19

Американские учёные выяснили, почему инфицированные коронавирусом пациенты чаще всего теряют обоняние.
Специалисты провели эксперимент с мышами. Более пожилые особи чаще теряли обоняние. Оказалось, что частицы вируса проникают в организм с помощью белков, которые вырабатываются клетками полости носа.
Эти белки (рецептор ACE2 и протеаз TMPRSS2) вырабатываются в зрелом и пожилом организме. Именно поэтому престарелые пациенты тяжелее переносят заболевание, пишет ACS Chemical Neuroscience.
Ранее NEWS.ru сообщал, что клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.
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