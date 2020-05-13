Объяснён самый распространенный симптом COVID-19

https://static.news.ru/photo/8d4628ce-950e-11ea-96a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Американские учёные выяснили, почему инфицированные коронавирусом пациенты чаще всего теряют обоняние.

Специалисты провели эксперимент с мышами. Более пожилые особи чаще теряли обоняние. Оказалось, что частицы вируса проникают в организм с помощью белков, которые вырабатываются клетками полости носа.

Эти белки (рецептор ACE2 и протеаз TMPRSS2) вырабатываются в зрелом и пожилом организме. Именно поэтому престарелые пациенты тяжелее переносят заболевание, пишет ACS Chemical Neuroscience.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.