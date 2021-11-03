Объяснена роль алкоголя в развитии деменции

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Причина повреждения мозга при регулярном употреблении алкоголя заключается в том, что этиловый спирт разрушает способность организма усваивать витамин В1, необходимый для работы мозга, пишет британский таблоид Express.

По данным благотворительной организации «Общество Альцгеймера», изучающей деменцию, 10% больных этим недугом злоупотребляли алкоголем, что приводит к повреждению мозга в виде синдрома Вернике — Корсакова.

Первым симптомом этого является ухудшение памяти, провалы в ней больной начинает заполнять фантазиями. Затем нарушается способность к восприятию информации и новых навыков, меняется личность.

Ранее психолог Владимир Крупин заявил, что замедлить развитие деменции у заболевшего поможет попытка делать привычные для него вещи непривычным образом, это поможет сохранить нейронные связи или даже создать новые.