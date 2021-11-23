Общественники предупредили Росздравнадзор о сезонном дефиците лекарств

Из-за повышенного спроса на лекарства на фоне очередного роста заболеваемости коронавирусом может возникнуть новая волна дефицита препаратов от коронавируса, гриппа и ОРВИ. По данным движения «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), уже сейчас в некоторых регионах наблюдаются перебои с поставками препаратов, цены на которые выросли на 5–10%. Эксперты полагают, что ретейлерам просто невыгодно создавать запасы низкомаржинальных жизненно важных лекарств, пишет «Коммерсант».

ОПИ предупредила Росздравнадзор, что в ближайшее время может повториться прошлогодняя ситуация с нехваткой в аптеках препаратов от COVID-19, гриппа и простуды. В некоторых аптеках уже начались перебои с поставками лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19. По его данным, аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости: наибольшие проблемы отмечаются в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Источник среди фармретейлеров подтвердил, что разница между ценами производителей и дистрибуторов на лекарства, не включённые в перечень жизненно необходимых, может достигать 25% вместо прежних 5–10%. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов допускает, что в будущем может ощущаться дефицит препаратов в том числе и из перечня жизненно необходимых лекарств: на фоне роста себестоимости сырья их производство становится малорентабельным. Заместитель гендиректора «Советских аптек» Михаил Терёхин полагает, что производители попытаются согласовать повышение цен на эти препараты с ФАС.

Глава ОПИ Олег Павлов отмечает, что ретейлеры уже второй год не увеличивают запасы препаратов, особенно из перечня жизненно необходимых лекарств, которые им сложно реализовывать из-за предельных наценок. Другие эксперты отмечают, что вмешательство Росздравнадзора поможет снизить давление на рынок.

В прошлом году сообщалось, что по мере осеннего роста заболеваемости COVID-19 и ажиотажного спроса на противовирусные препараты и антибиотики из аптек и больниц в разных регионах стали поступать тревожные сигналы о пустых полках и складах. Представители фармотрасли заявили, что ситуацию усугубляют проблемы с «зависанием» электронной системы, через которую они должны маркировать каждую упаковку поступающего в продажу препарата. На ситуацию обратили внимание премьер-министр Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин, потребовавшие обеспечить регионы достаточным количеством лекарств.