Аналоговое оборудование лучевой диагностики в медучреждениях в Москве к 2021 году будет полностью заменено на цифровое.
Об этом главный радиолог департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил
Полный отказ от аналогового оборудования позволит подключить всю технику к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Благодаря этому граждане смогут получать результаты обследований на электронную почту или в личном кабинете на сайте mos.ru.
Это данные, которые поступают в единую информационную систему, в которой концентрируются все исследования, поступающие в одну информационную систему, к ним есть доступ, — рассказал он.
Ранее News.ru писал о том, что власти Москвы увеличили размер ежегодной премии в области здравоохранения с одного до трёх миллионов рублей.