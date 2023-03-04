Обойтись без «Виагры»: пять способов сохранить потенцию По мнению медиков, те или иные симптомы импотенции испытывает каждый второй мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После объявления о прекращении поставок «Виагры» в Россию спрос на неё вырос на 50%. Согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак», в прошлом 2022 году в России было продано 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции на сумму 7,3 млрд руб. По статистике на 1000 российских мужчин приходится 168 потребителей подобных лекарств. NEWS.ru узнал у экспертов, как мужчинам избежать эректильной дисфункции, чтобы не быть зависимыми от дорогих импортных таблеток.

Первые признаки импотенции

Около половины российских мужчин в той или иной мере страдают от эректильной дисфункции (или импотенции), утверждает врач-уролог доктор медицинских наук Ника Ахвледиани. Причем чем старше мужчина, тем выше у него риск заболеть этим недугом.

Основной признак эректильной дисфункции — неспособность достичь и удержать эрекцию во время полового акта. Причем, если такое случается один или несколько раз, еще нельзя говорить о болезни. Диагноз ставят, если ситуация не меняется в течение трёх месяцев, сообщил NEWS.ru врач уролог-андролог Артем Артамонов.

К предвестникам заболевания можно отнести отсутствие утренней эрекции, общее снижение сексуального влечения. Все эти симптомы — повод обратиться к урологу.

Профилактика импотенции

Правильное питание

Чтобы не тратить деньги на дорогие препараты в будущем, лучше заниматься профилактикой заболевания с молодости, отмечает Артем Артамонов. Самое важное — здоровый образ жизни. Риск появления импотенции повышает обилие углеводов и трансжиров (содержатся в фастфуде) в рационе. Последние исследования доказали, что сохранению «мужского здоровья» лучше других способствует средиземноморская диета. Обилие фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла.

Отказ от курения

Курение также в несколько раз увеличивает вероятность развития эректильной дисфункции.

Во время курения происходит выраженный спазм артерий. В том числе артерий полового члена, что приводит к проблемам с эрекцией. У заядлых курильщиков с большой долей вероятности будет эректильная дисфункция. Артем Артамонов уролог-андролог

Осторожный прием лекарств

Некоторые медикаменты также негативно влияют на мужскую силу.

Доктор Артамонов предупреждает: бета-блокаторы для снижения давления, антидепрессанты могут привести к эректильной дисфункции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулярная половая жизнь

Крайне негативно на состояние мочеполовой сферы мужчины влияет воздержание или редкие половые контакты, отметил в беседе с NEWS.ru сексолог Артемий Сибирский. Он пояснил — после 30 лет начинается сокращение выработки тестостерона. Это мужской половой гормон, который отвечает не только за рост мышц и волос на теле, но и работу мужской половой сферы. Процесс сокращения выработки медленный, резко он не проявляется. Просто с каждым годом показатель содержания гормона снижается.

Чем реже мужчина занимается сексом (или мастурбацией), тем этот процесс будет быстрее идти, угнетая его способности. Три-четыре раза в неделю — вполне достаточно, чтобы здоровье мужчины оставалось на приличном уровне. После 40 лет это будет прекрасной профилактикой эректильной дисфункции. Артемий Сибирский сексолог

Физическая активность

Еще один фактор риска появления импотенции — гиподинамия (нехватка физической активности). Из-за нее происходит застой крови в малом тазу, что грозит не только импотенцией, но простатитом и геморроем.

Нет необходимости профессионально заниматься спортом, но ходить каждый день по 10 тысяч шагов — уже убережет вас от всех этих проблем, — сообщил эксперт.

Мужская самооценка напрямую зависит от потенции. Если в сексуальной сфере возникают проблемы, мужчина начинает считать себя слабым, теряет уверенность в себе и интерес к жизни, добавляет эксперт. Эректильная дисфункция не лучшим образом сказывается на всех сферах жизни. Поэтому проблему лучше профилактировать, чем потом заниматься долгим лечением, напоминают врачи.