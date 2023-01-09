Кабмин разрешил оперативно менять состав вакцин от коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состав вакцин от коронавируса в России смогут менять в зависимости от циркулирующего штамма без глобальных мероприятий по регистрации, а лишь по решению экспертов в течение десяти дней. Соответствующее постановление с послаблениями для фарминдустрии было опубликовано кабинетом министров.

Экспертиза качества лекарственного средства и (или) экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата ... проводится комиссией экспертов экспертного учреждения в срок, не превышающий 10 рабочих дней, — указано в тексте постановления.

В пояснительной записке уточняется, что искомые варианты препаратов для иммунопрофилактики могут терять эффективность из-за множественных мутациий в S-белке вируса. Вирус меняется и становится менее чувствительным к старым вакцинам.

Также правительство продлило срок действия регистрационных удостоверений, выданных по ускоренной процедуре вакцинам от коронавируса до 1 января 2024 года.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о появлении нового подварианта «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции XBB.1.5, который получил название «кракен». По прогнозам медика, в России новый вариант вируса появится примерно через месяц. Пока он активно циркулирует в США.