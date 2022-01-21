Обнаружен проявляющийся на коже симптом коронавируса

COVID-19 способен вызывать у человека обострение кожных заболеваний. При этом при разных штаммах — «омикроне» или «дельте» — могут наблюдаться абсолютно одинаковые дерматологические симптомы. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже, — рассказала врач.

Второе место по распространённости среди дерматологических симптомов занимает крапивница. Встречаются и другие проявления: псориаз, витилиго, атопический дерматит. В редких случаях пациенты с коронавирусом могут столкнуться с васкулитом — поражением сосудов кожи.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная боль и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.