Обнаружен первый случай заражения «Омикрон»-штаммом на Украине

Врачи выявили первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса на Украине, проинформировал на своей странице в Facebook министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. Новый штамм коронавируса обнаружен у российского туриста, недавно вернувшегося из ОАЭ, где он контактировал с больными COVID-19.

Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц, — подчеркнул министр.

Министр призвал украинцев воздержаться от туристических поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также соблюдать установленные в стране противоэпидемические меры и активно вакцинироваться.

Ранее сообщалось о стремительном распространении нового штамма коронавируса. В России «омикрон» очень быстро внедряется из-за «довольно условных» ограничений на контакты и перелёты. Сейчас «омикрон» также стремительно расходится по Европе, где было более активное авиасообщение с Южной Африкой.