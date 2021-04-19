Обнаружен биомаркер, указывающий на высокий риск тяжёлой формы COVID-19

https://static.news.ru/photo/786265e8-a111-11eb-904f-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Учёные из Университета Сассари в Италии и Университета Флиндерса в Австралии выявили ключевой биомаркер тяжёлой формы коронавируса. Речь идёт об одном из синтезируемых в печени белков.

Эксперты проанализировали данные 19 исследований, в которых участвовало более 5600 пациентов из разных стран. Оказалось, что у некоторых пациентов в первые 24–48 часов после инфицирования уровень сывороточного амилоидного A-белка (SAA) возрастал до 1000 раз. Кроме этого, именно у этой группы заболевших COVID-19 протекал тяжелее всего, пишет International Journal of Infectious Diseases.

У таких пациентов наблюдается чрезмерное воспаление, образование сгустков крови и значительные повреждения в некоторых органах, особенно в лёгких, почках, сердце и печени, — рассказал руководитель исследования Ардуино Мангони.

По мнению учёных, новый биомаркер SAA можно использовать для раннего выявления пациентов с повышенным риском тяжёлого течения коронавируса, а также для принятия решения об их госпитализации и более пристального наблюдения за ними. Биомаркер также может применяться и для определения тех граждан, кому в первую очередь нужна прививка от коронавируса.

Ранее учёные выяснили, что спустя шесть месяцев после заражения коронавирусом у каждого третьего человека проявлялось нервное или психическое расстройство.