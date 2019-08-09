https://static.news.ru/photo/2c2fc22a-ba94-11e9-baca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Nagy/Design Pics/Global Look Press

Особый белок, который контролирует продолжительность жизни и поддержание мышц в хорошей форме, содержится в организме круглых червей.

Такое открытие сделали учёные из Берлинского института медицинской системной биологии Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка. По их мнению, результаты исследования помогут в изучении подобных механизмов в организме человека.

Белок получил название LIN-53. Согласно данным исследования, животные, котором его не хватает, имеют дефекты мышц, ограниченную подвижность и низкий уровень сахара.

Поскольку белок LIN-53 очень похож на человеческий белок RBBP4/7, исследователи могут использовать информацию, полученную от микроскопических червей, — говорится в статье научного портала EurekAlert .

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