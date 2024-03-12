«Обман жиров»: россиянам развеяли миф о популярной диете Малышева: обезжиренная диета неэффективна

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Обезжиренная диета неэффективна и ненаучна, объяснила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. Она отметила, что жир сам по себе не ведет к прибавке веса. Основная причина ожирения — чрезмерное употребление продуктов, содержащих углеводы, которые повышают аппетит.

Все обезжиренные продукты содержат углеводы. Если жир убрать, то продукт [становится] невкусный. Чтобы для нас он был вкусным, туда добавляют глюкозу, чтобы мы могли как-то это съесть. Поэтому обезжиренная диета неэффективна, — пояснила врач.

Более того, Малышева привела в программе результаты исследования, где утверждается, что жирные продукты, такие как сливочное масло или сало, снижают риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. После каждого приема пищи с высокой долей углеводов врач посоветовала активный отдых, например двухчасовую прогулку. Она объяснила это тем, что углеводы сжигаются в мышцах.

Ранее Малышева заявила, что блины на Масленицу помогут сохранить зрение и защитить нервы. Она отметила, что пекутся они в основном из пшеничной муки, в 100 граммах которой содержится половина суточной нормы селена. Этот микроэлемент важен для всех процессов, протекающих в глазу, и защищает сетчатку от синего спектра, приводящего к ее окислению.