Обладатели антител могут переболеть COVID-19 бессимптомно

https://static.news.ru/photo/9ed34fea-7a8c-11eb-abc6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Высокий уровень антител к коронавирусу не свидетельствует о полной безопасности, человек в этом случае может переболеть COVID-19 бессимптомно. Об этом сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и депздрава Москвы, руководитель международного центра вирусологии мединститута РУДН Алексей Мазус.

Сейчас есть мода мерить антитела. Хочу сказать, что это очень условные титры. Если титры есть, это даёт возможность защиты, и человек с высокими титрами может бессимптомно переболеть несколько дней, такое тоже бывает. И человек с маленькими титрами может не болеть вообще и иметь достаточно серьёзный иммунитет, — цитирует ТАСС Мазуса.

Об этом специалист заявил во время круглого стола «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?».

Как писал NEWS.ru, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала долю мирового населения с антителами к коронавирусу. По её словам, в настоящий момент выработали антитела менее 10% людей. Сваминатан подчеркнула, что в ВОЗ отслеживают многочисленные исследования о распространении смертоносной инфекции, в том числе в городской среде. Некоторые из них указывают, что в густонаселённых районах обладают антителами не менее половины жителей. Однако при этом говорить о достижении человечеством коллективного иммунитета пока нельзя. Достичь его поможет вакцинация в мировых масштабах, отметила Сваминатан.