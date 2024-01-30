Обладатель «самого большого пениса в мире» пожаловался на проблемы с сексом Британец с «самым большим пенисом в мире» рассказал о трудностях в сексе

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Британец Мэтт Барр, мужское достоинство которого составляет 28 см, рассказал о жалобах девушек на болезненные ощущения после интимной близости и трудностях в поисках работы. Мужчина подчеркивает, что считает себя обладателем «самого большого пениса в мире», передает издание Daily Star.

По словам 40-летнего мужчины, из-за большого размера полового органа у него богатый сексуальный опыт, однако далеко не всем партнершам понравился финальный результат. Так, некоторые из девушек долго восстанавливались после контакта, а другие обращались за помощью к медикам из-за повреждений в зоне паха. Бывали и случаи, когда представительницы прекрасного пола сбегали, увидев размеры его гениталий, сообщает газета. Кроме того, из-за нестандартных размеров мужского достоинства Мэтту подходят далеко не все профессии, а одежду нужно выбирать «с умом».

К примеру, я не смог бы стать учителем. Я бы не стал работать инструктором по плаванию или кем-то еще. Я бы не стал заниматься подобной работой, — пояснил он.

Американские ученые выяснили, что женщинам рекомендуется заниматься сексом как минимум один раз в неделю для положительного влияния на здоровье. Специалисты также посоветовали иметь постоянного партнера, нежели встречаться с незнакомыми людьми.