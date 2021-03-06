Обезжиренные продукты могут навредить сердцу

https://static.news.ru/photo/8af09056-7f0e-11eb-b341-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи не советуют злоупотреблять обезжиренными продуктами, потому что они могут навредить сердцу. Кроме того, не всегда полезны разные хлопья и йогурты, которые ассоциируются у людей со здоровым питанием.

Как правило, в хлопьях и мюсли содержится большое количество добавленного сахара, подсластителей, усилителей вкуса и ароматизаторов, — сообщила в беседе с 74.ru нутрициолог Алёна Ли.

Отмечается, что более 25% в таких хлопьях может составлять сахар и фруктоза, которые вредны для почек, сердца, могут стать причиной ожирения или диабета.

В некоторых «лёгких» йогуртах тоже часто может содержаться больше сахара, чем в мороженном. Кроме того, эксперты отмечают, что польза всех этих разрекламированных пробиотиков не настолько уж велика.

Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется в процессе пищеварения, — сказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Не несут особой пользы нежирные и обезжиренные заправки для салатов. Врачи предупредили, что продукты, богатые полезными жирами должны составлять до 30% рациона, поэтому не стоит отказываться от обычных заправок, которые помогают организму усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K.

Как писал NEWS.ru, продукты, которые реально помогают похудеть, — это низкокалорийные овощи, такие как кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.