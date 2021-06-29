Нутрициолог рассказала о пользе зелёного гаспачо

Употребление зелёного гаспачо может уберечь организм от ряда проблем. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Яна Пешкова.

Традиционно гаспачо готовится из базилика, зелёного болгарского перца, сельдерея, огурцов и чеснока. Все эти растения содержат большое количество хлорофилла, являющегося для организма человека полезным антиоксидантом. Кроме того, по словам нутрициолога, в хлорофилл входит медь, которая отвечает за качество иммунитета. В результате порция супа может обеспечить суточную норму меди.

Пешкова также отметила, что базилик обладает очень сильным спазмолитическим действием.

Когда, например, у девушки есть предменструальный синдром, то базилик в данном случае влияет на гладкую мускулатуру, расслабляет её и убирает спазм, — сказала специалист.

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