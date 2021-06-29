Нутрициолог рассказала о пользе зелёного гаспачо

Употребление зелёного гаспачо может уберечь организм от ряда проблем. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Яна Пешкова.
Традиционно гаспачо
Пешкова также отметила, что базилик обладает очень сильным спазмолитическим действием.
Когда, например, у девушки есть предменструальный синдром, то базилик в данном случае влияет на гладкую мускулатуру, расслабляет её и убирает спазм, — сказала специалист.
Ранее внештатный диетолог РАН академик Виктор Тутельян рассказал, каким должен быть рацион в жару. Он порекомендовал отказаться от тяжёлой и трудноперевариваемой пищи — сосисок, сарделек, различных колбас, жирных супов.