Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть бананы

Употреблять бананы могут позволить себе не все люди. Для некоторых групп они могут оказаться опасными для здоровья. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости нутрициолог Алёна Степанова.

По словам Степановой, у спелых бананов достаточно высокий гликемический индекс, это означает, что сахар в организме после их поедания будет быстро повышаться . В этой связи бананы не рекомендуются при инсулинорезистентности и при сахарном диабете.

Также употребление бананов следует минимизировать при диарее и синдроме раздражённого кишечника, поскольку в них содержится большое количество сахаридов.

Однако людям без перечисленных заболеваний бананы принесут только пользу.

Бананы — источник триптофана, предшественника серотонина, гормона радости. Кроме того, бананы содержат инулин — один из видов растворимой клетчатки, что благоприятно сказывается на опорожнении кишечника. А растворимая клетчатка является пребиотиком — «едой» для наших бактерий, которые заселяют микробиом кишечника, — рассказала нутрициолог.

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