Нутрициолог предупредила, кому не рекомендуется есть финики

Финики являются высокоценным продуктом питания. Они содержат большое количество витаминов, минералов и клетчатки, которые сохраняются в плодах даже в сушёном виде. Тем не менее, не всем людям можно их употреблять без вреда для здоровья. О том, кому следует воздержаться от поедания фиников, в беседе с РИА Новости рассказала нутрициолог Алёна Степанова.

По словам Степановой, финики имеют высокий гликемический индекс. В этой связи людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно минимизировать их потребление.

Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом, — отметила нутрициолог.

Эксперт добавила также, что при покупке следует обращать внимание на внешний вид плодов — финики не должны блестеть, а также на состав, в котором не может быть дополнительной глюкозы и диоксида серы.

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