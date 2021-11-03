Нутрициолог назвал овощи, которые помогут осенью избавиться от стресса

Сезонные овощи, такие как свёкла, капуста и морковь, содержат множество витаминов, которые необходимы организму осенью. Свёкла поможет восстановить нервную систему и уменьшит тягу к сладкому, а морковь полезна для здоровья кожи, волос и ногтей. Об этом «Москве 24» рассказал нутрициолог Евгений Арзамасцев.

В свёкле обширный спектр витаминов группы В. Они необходимы нам для нервной системы. Сейчас как раз из-за перехода к другому времени года количество стресса увеличивается. Не менее важен хром. Из-за стресса осенью нас тянет на сладкое, которое его нивелирует. Но такая потребность как раз свидетельствует о нехватке хрома. Он есть в свёкле и снижает тягу к сладкому, — пояснил Арзамасцев.

Он также посоветовал россиянам есть морковь: витамин А будет полезен для людей с плохим зрением, а кремний нужен для здоровья кожи, волос и ногтей. По словам нутрициолога, капуста богата витаминами С и К. Последний улучшает биологию крови, созревание молодых кровяных телец и усвоение витамина D, что, в свою очередь, способствует хорошему настроению осенью.

Ранее психиатр Наталья Наумова дала гражданам советы, как бороться с осенней хандрой. По её мнению, это состояние можно побороть, если воспринимать осень как прекрасное время года, в которое можно путешествовать, общаться с друзьями, достигать каких-то целей и радоваться жизни.

Наумова предостерегла россиян от употребления сигарет и алкоголя, так как подобные методы лишь «затуманивают сознание» и «уводят от решения проблем».