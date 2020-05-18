Нурмагомедов призвал дагестанцев остаться дома в Ураза-байрам

https://static.news.ru/photo/2ecedf16-72f4-11ea-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, отец которого тяжело заболел COVID-19, призвал жителей Дагестана соблюдать режим самоизоляции в день окончания священного месяца Рамадан — 23 мая, в праздник Ураза-байрам.

Мы в этот праздник привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз. Пожалуйста, не ходите, совершайте дома праздничную молитву, не ходите в гости и к себе не принимайте. Очень тяжёлое положение, у меня лично более 20 человек лежали в реанимации, очень много знакомых умерли, — цитирует слова Нурмагомедова argumenti.ru.

Спортсмен запустил прямой эфир в Instagram для 20 миллионов своих подписчиков.

Нурмагомедов призвал «подумать о родителях, дедушках, бабушках, детях».

Как писал NEWS.ru, 17 мая республиканский министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о 13,7 тысячи заболевших внебольничной пневмонией, вероятно, связанной с коронавирусом — это в несколько раз больше официальных данных о распространении COVID-19. По его словам, от инфекции и пневмоний скончались 40 медработников и более 600 других пациентов. Официальная статистика учла лишь 29 смертей от коронавируса.