https://static.news.ru/photo/37908e68-53e8-11ea-9490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недержанием страдают миллионы людей со слабым мочевым пузырём, но благодаря учёным из Университета Портсмута у них появился шанс избавиться от этого неприятного расстройства.

Примерно 20% жителей нашей планеты регулярно испытывают стыд и дискомфорт из-за гиперактивного мочевого пузыря. Постоянные «утечки» очень сильно снижают качество жизни жертвы заболевания, ограничивают её подвижность и социальную жизнь.

Британским медикам удалось создать новый быстрый тест, который поможет выявить эту деликатную проблему на ранней стадии. Для этого они определили химические вещества в моче, которые провоцируют гиперактивность органа, сообщил журнал Scientific Reports.

При этом сам метод диагностики так же прост, как домашний тест на беременность. Учёные пояснили, что сейчас на диагностику гиперактивности мочевого пузыря уходит много времени. Дело в том, что её симптомы очень похожи на другие расстройства мочеполовой системы.

Как утверждают медики, чем раньше начать лечить недержание, тем лучше будет эффект. Мало того, диагностика на ранней стадии позволит не допустить развития болезни до необходимости носить специальные санитарные прокладки.

Учёные, проведя анализы мочи 95 пациентов, обнаружили повышенный уровень вещества АТР у страдающих расстройством мочевого пузыря. Его концентрацию определяли с помощью простейших тест-полосок.

При этом делать это в лаборатории не обязательно, ведь медики хотели настолько упростить процедуру диагностики, чтобы страдающий из-за мочевого пузыря пациент смог сам проверить его активность и не запускать расстройство. Однако до появления теста на полках аптек учёным ещё нужно провести клинические исследования с большим числом участников.

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