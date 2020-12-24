Новый штамм COVID-19 способен считывать реакцию иммунной системы человека

https://static.news.ru/photo/c929e1b6-4619-11eb-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, способна выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека. Об этом заявил генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

Учёные установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, — цитирует её телеканал eNCA .

По словам специалистов, это повышает агрессивность патогена. В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса.

Учёные признают, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. Это может означать, что подобные мутации уже появились и в других частях мира.

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре считают, что новый тип коронавируса, который появился в Великобритании в ноябре, является очередной мутацией в геноме инфекции и занимает порядка 3%. На течение болезни штамм не имеет сильного влияния.