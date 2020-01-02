https://static.news.ru/photo/b2766994-2d56-11ea-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Учёные РФ работают над новым способом получения изотопа лютеция-177. Вещество применяется в лечении онкологии.

Технология может стать альтернативным методом наработки радионуклидов в опытных ядерных реакторах, рассказал заведующий лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов НИЦ «Курчатовский институт» Рамиз Алиев.

Идея заключается в облучении мишени из оксида гафния гамма-квантами с высокой энергией, после чего идёт выделение лютеция через хроматографии, пишет ТАСС.

Проведённые эксперименты показали, что количество нарабатываемого радионуклида на мощных ускорителях может быть достаточным для применения в медицине, — добавил Алиев.

В настоящий момент авторы способа испытывают образцы. После завершения проверки препараты протестируют на живых клетках.

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