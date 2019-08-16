Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы начали применять новый метод лечения мочекаменной болезни у детей — литотрипсию.

По данным пресс-службы городского департамента здравоохранения, технология заключается в дроблении камней, что является технически трудной манипуляцией, для которой нужен соответствующий опыт.

Мочекаменная болезнь занимает до 5% от всех урологических заболеваний в детском возрасте. Литотрипсия является одним из наиболее эффективных методов лечение в тех случаях, когда консервативное лечение невозможно, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также рассказали, что за год сотрудники медучреждения проводят свыше 800 урологических операций, выполняя практически весь спектр хирургического лечения по этому направлению, передаёт АГН «Москва».

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