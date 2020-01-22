https://static.news.ru/photo/9fdb077c-3d19-11ea-97da-fa163e074e61_660.jpg Микрофотография одного из видов коронавируса Фото: National Institutes of Health/Public Domain/commons.wikimedia.org

Обнаруженный в Китае новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Оба вируса имеют 70–80% общих генов. К такому выводу пришли принимавшие участие в исследовании представители Китайской академии наук, Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае, сообщает издание South China Morning Post.

Естественным носителем коронавируса из Ухани могут быть крылановые. Между ними и людьми может быть неизвестный переносчик, — цитирует газета выдержки из заявления.

Отмечается, что хотя новый тип коронавируса слабее, нежели SARS-CoV, однако он всё равно является «остроинфекционным».

Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января 2020 года. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.

По последним данным, число заразившихся новой пневмонией в Китае превысило 440 человек. Уже известно о девяти смертельных исходах. Китайские специалисты подтвердили, что инфекция передаётся от человека к человеку. Как писал NEWS.ru, у заболевших фиксируются высокая температура, признаки респираторной инфекции и пневмонии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что следует ожидать в ближайшее время увеличения случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах.