https://static.news.ru/photo/2309dfc0-6460-11ea-aef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Срок двухнедельного карантина людей, у которых медики подозревают коронавирус, может быть увеличен, если подтвердятся последние исследования учёных о времени, в течение которого инфицированные CODIV-19 опасны для окружающих.

В ходе исследования, результаты которого опубликовал медицинский журнал The Lancet, было сделано важное открытие: специалисты обнаружили, что заболевшие коронавирусом люди могут распространять инфекцию до 20 дней, поэтому условия карантина могут быть изменены.

Оказалось, что COVID-19 представляет опасность не только для людей в возрасте. Молодые люди также подвержены риску заболеть тяжёлой формой инфекции. Кроме того, один из учёных, занимающийся исследованием коронавируса, доктор Жибо Лью, заявил, что длительное использование неинвазивной вентиляции лёгких можно считать важным фактором смерти среди детей.

Ранее NEWS.ru писал, что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней. Это подтвердило новое исследование, проведённое центрами по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов. Согласно имеющимся данным, симптомы коронавируса появляются в среднем в течение двух дней у 2,5% и в течение 11 дней — у 97,5% заражённых.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.