Новосибирские кардиохирурги провели уникальную для России операцию

Кардиохирурги в Новосибирске впервые в России прооперировали пациента с гипертрофической каридомиопатией. Это редкая генетическая болезнь сердца. Об операции рассказал директор Института патологии кровообращения Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Александр Богачёв-Прокофьев, сообщает «МИР 24».

Пациент уже оперировался в 2017 году, но проблемы со здоровьем не исчезли, у него сохранился риск внезапной смерти.

Конечно, подобные операции выполняются в мировой практике, конечно, для России этот случай уникальный, наверное. На сегодняшний день такую комбинированную операцию пациенту с такой кардиомиопатией мы в литературных источниках не нашли, мы же всегда ориентируемся на то, что опубликовано, что делается, мы знаем клиники, которые обладают на сегодняшний день опытом, те, которые обладают большим опытом, но у нас это было достаточно сложное комбинированное вмешательство, — сказал Богачёв-Прокофьев.

Он предположил, что подобную операцию могла провести американская клиника «Мэйо», но в России это однозначный прецедент. Пациент хорошо перенёс хирургическое вмешательство и готовится к выписке, его состояние стабильно.

Ранее сообщалось об уникальной операции на сердце, которую провели врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске. Они удалили объёмную восьмисантиметровую опухоль, росшую из левого предсердия.