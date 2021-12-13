Новорождённые стали чаще заражаться COVID-19 в Новосибирской области

Новорождённые и их матери стали чаще заражаться коронавирусом в Новосибирской области, заявил главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков, передаёт Сиб.фм. По его словам, коронавирусом заболели четыре младенца младше 28 дней, при этом, скорее всего, они заразились уже после родов.

Все силы мира были брошены на поиск методов профилактики. На сегодняшний день это только один метод — вакцинация. По состоянию на 1 ноября у нас есть отчётные данные: вакцинированы 154 беременные женщины. Однако среднее количество беременных женщин в Новосибирской области — 28 тысяч. То есть показатель составляет даже меньше 1%. Конечно, этого недостаточно для коллективного иммунитета среди беременных, — сказал Волков.

Он добавил, что вакцинироваться можно с 13–16-й недели беременности, несмотря на официальную рекомендацию — с 22-й недели.

Ранее в Областной детской клинической больнице Владимира после 10-дневного лечения умер новорождённый, заразившийся коронавирусом от матери. Как рассказал глава облздрава, ребёнок родился недоношенным, с врождёнными пороками развития. На третий день жизни он заразился коронавирусом от матери, был помещён в реанимацию и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спасти младенца не удалось.