https://static.news.ru/photo/77cc795e-2262-11ea-9d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Популярные новогодние салаты оливье и селёдку под шубой можно сделать более лёгкими и полезными. Об этом рассказала диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачёва.

Один из ключевых советов — заменить майонез из магазина на домашний или, в крайнем случае, уменьшить количество магазинного, смешав его с маложирной сметаной. Этот совет применим к обоим салатам.

В оливье, помимо этого, можно воспользоваться йогуртом, смешав его с горчицей. А чтобы овощи сохранили больше полезных веществ, их следует отварить в шкурке и в небольшом количестве воды. Уменьшить калорийность можно, заменив часть картофеля на яблоко — это придаст пикантный вкус, а яблочные кислоты помогут пищеварению.

Один из основных советов — убрать из рецепта колбасу.

Она появилась в рецепте сравнительно недавно, в советские времена. Изначально в салат «зимний» или «столичный», как его ещё называли, клали мясо — отварную говядину, птицу. Хорошо бы вернуть эти варианты, — цитирует Пугачёву kp.ru .

Что касается второго салата, то его основа — атлантическая сельдь — очень полезная рыба, которая богата жирными кислотами омега-3, витаминами и минералами. Но в случае замены майонеза жирность снижается, а обилие овощей — свеклы, моркови, сырого лука — идут только в плюс блюду, отметила диетолог.

Ранее NEWS.ru писал, что ингредиенты для оливье за год резко подорожали. В среднем стоимость выросла на 4,6%, а к Новому году цены могут ещё увеличиться. Что касается сельди под шубой, то её употребление некоторым людям всё-таки следует ограничить. Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому надо соблюдать осторожность.