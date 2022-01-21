Новая вакцина «Конвасэл» показала высокую эффективность против коронавируса

В пресс-службе ФМБА рассказали, что вакцина «Конвасэл», которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства России, в ходе испытаний продемонстрировала высокую эффективность против коронавируса. Как пояснили в агентстве, ни один из добровольцев, получивших вакцину, за всё время наблюдения не заболел COVID-19. Сообщает РИА Новости.

Результаты клинического исследования показали, что вакцинация препаратом «Конвасэл» формирует у человека подтверждённый иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции, — сказано в пресс-релизе.

Специалисты в ходе испытаний также отметили рост титров специфических антител класса IgG против белка N, пролиферацию специфически активируемых CD4+ Т-клеток и антителозависимую цитотоксичность и внутриклеточную вирус-нейтрализацию. Вакцину будут производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что заболевание штаммом «омикрон», который всё чаще выявляют в России, проходит легче для взрослых, чем при предыдущих штаммах. Он отметил, что штамм вызывает заболевание и у ранее вакцинированных, но в подавляющем числе случаев оно протекает в лёгкой форме, либо вообще бессимптомно.