Новая модель борьбы с туберкулёзом снизила заболеваемость им в Москве с 2012 года, сообщила директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулёзом Елена Богородская. Также были выявлены группы риска по этой болезни, рассказала она изданию РИАМО.

Показатель территориальной смертности за 10 лет снизился в 3,1 раза, по смертности постоянного населения и по распространённости болезни — в 5,8 раза, по заболеваемости постоянного населения — в 3,9 раза.

Таких показателей удалось достигнуть благодаря тому, что мы уже на протяжении 10 лет реализуем новую модель оказания противотуберкулёзной помощи населению, где было активизировано амбулаторное звено противотуберкулёзной службы, — сказала Богородская.

С 2012 года в Москве открыли более 20 кабинетов профилактики раннего выявления туберкулеза, а в пандемию появились такие формы лечения, как стационар на дому.

Ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве продолжается эксперимент по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований. По её словам, сейчас искусственный интеллект способен выявлять заболевания по семи направлениям исследований, в том числе туберкулёз.